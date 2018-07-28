Меню
Общество
Совфед одобрил закон о родных языках
Россия
Медведев рассказал, как православие повлияло на развитие России
Следующая новость
Загрузка...

    Совфед одобрил закон о родных языках

    463

    Совфед одобрил закон о родных языках

    Москва, 28 июля. Российские сенаторы 28 июля одобрили закон о родных языках, поправки внесут в закон об образовании. Изучение родных языков будет обязательным в школах, в которых есть соответствующий предмет.

    Авторы законопроекта поясняют, что этот стандарт поможет получить образование на языках народов России, в том числе на русском языке. Поправка закрепляет свободный выбор языка образования из числа языков народов РФ.

    Отметим, что русский язык по-прежнему остается обязательным предметом. Каждый россиянин имеет право на общение на родном языке, на выбор языка во время воспитания и обучения, что закреплено в Конституции страны.

    По словам сенаторов, власти республик, входящих в состав РФ, могут вводить собственные государственные языки. А народам, населяющим страну, гарантировано право сохранить родную речь. Группа парламентариев считает, что итоговая формулировка поправок «сняла все озабоченности» о языке образования.

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.