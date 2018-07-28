Совфед одобрил закон о родных языках

Москва, 28 июля. Российские сенаторы 28 июля одобрили закон о родных языках, поправки внесут в закон об образовании. Изучение родных языков будет обязательным в школах, в которых есть соответствующий предмет.

Авторы законопроекта поясняют, что этот стандарт поможет получить образование на языках народов России, в том числе на русском языке. Поправка закрепляет свободный выбор языка образования из числа языков народов РФ.

Отметим, что русский язык по-прежнему остается обязательным предметом. Каждый россиянин имеет право на общение на родном языке, на выбор языка во время воспитания и обучения, что закреплено в Конституции страны.

По словам сенаторов, власти республик, входящих в состав РФ, могут вводить собственные государственные языки. А народам, населяющим страну, гарантировано право сохранить родную речь. Группа парламентариев считает, что итоговая формулировка поправок «сняла все озабоченности» о языке образования.