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Путин: Принявшие христианские истины народы достигли небывалых высот
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    Путин: Принявшие христианские истины народы достигли небывалых высот

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    Путин: Принявшие христианские истины народы достигли небывалых высот

    Москва, 28 июля. Современное общество пытается укрепить нравственные опоры, в чем большую роль играют благотворительные и просветительские организации, а также просто неравнодушные люди. Об этом в субботу заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии, приуроченном к 1030-летию крещения Руси.

    По его словам, народы, которые благодаря религии пошли по этому пути нравственного воспитания, добились больших успехов во многих отраслях.

    «Народы, принявшие христианские истины как свои и как родные, смогли достичь небывалых высот в политике, искусстве, литературе, в науках и в хозяйственной деятельности, получили колоссальный опыт единения, который не раз спасал нашу родину», — подчеркнул президент.

    Напомним, что в субботу Путин принял участие в торжествах по случаю 1030-летия крещения Руси. На празднование собрались тысячи верующих со всей России. Божественную литургию проводили патриарх  Московский и всея Руси Кирилл и Александрийский, а также патриарх всея Африки Феодор. Впервые служба проводилась под открытым небом. Кроме того, в мероприятиях приняли участие представители поместных православных церквей, включая Грузинскую, Иерусалимскую, Польскую и Сербскую, передает Ura.ru.

    Автор: Антон Соколов
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