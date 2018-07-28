Путин: Принявшие христианские истины народы достигли небывалых высот

Москва, 28 июля. Современное общество пытается укрепить нравственные опоры, в чем большую роль играют благотворительные и просветительские организации, а также просто неравнодушные люди. Об этом в субботу заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии, приуроченном к 1030-летию крещения Руси.

По его словам, народы, которые благодаря религии пошли по этому пути нравственного воспитания, добились больших успехов во многих отраслях.

«Народы, принявшие христианские истины как свои и как родные, смогли достичь небывалых высот в политике, искусстве, литературе, в науках и в хозяйственной деятельности, получили колоссальный опыт единения, который не раз спасал нашу родину», — подчеркнул президент.

Напомним, что в субботу Путин принял участие в торжествах по случаю 1030-летия крещения Руси. На празднование собрались тысячи верующих со всей России. Божественную литургию проводили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Александрийский, а также патриарх всея Африки Феодор. Впервые служба проводилась под открытым небом. Кроме того, в мероприятиях приняли участие представители поместных православных церквей, включая Грузинскую, Иерусалимскую, Польскую и Сербскую, передает Ura.ru.