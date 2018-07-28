Человек, который меняет мир: патриарх Кирилл поздравил Путина с именинами

Москва, 28 июля. Патриарх Кирилл в день памяти князя Владимира поздравил главу государства Владимира Путина с именинами. Он отметил, что деятельность российского президента меняет мир.

В день памяти князя Владимира верующие православные молятся о президенте РФ Владимире Путине, сказал патриарх Кирилл.

«Я думаю, что не бывает случайностей, особенно когда речь идет о людях, деятельность которых действительно меняет мир», — заявил епископ-предстоятель.

Он обратился к Путину после молебна, прошедшего на Боровицкой площади в Москве. От всей цверкви патриарх Кирилл пожелал президенту божьей помощи в работе, духовной стойкости и физических сил.

Президент может найти утешение не только в молитве и в общении с близкими, но и видя плоды своей работы, считает Кирилл. 28 июля в России, Украине и Белоруссии проходят церковные мероприятия, посвященные Крещению Руси. Князь Владимир в 988 году принял христианство и сделал религию государственной.