Сирия сегодня: курды в Дамаске обсудили судьбу САР, в Идлибе активизировались боевые действия

Сирия, 28 июля. Представители курдов обсудили в Дамаске вопрос урегулирования сирийского кризиса. В Хомс вернулись более тысячи семей беженцев. В Идлибе резко возросло число минометных и артиллерийских обстрелов. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Переговоры с курдами

Делегация «Демократических сил Сирии» (ДСС), которая состоит в основном из курдских формирований, обсудила в Дамаске с представителями сирийского руководства вопросы по решению кризиса в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом говорится в заявлении ДСС.

«Состоялось собрание делегации ДСС и сирийского правительства в Дамаске 26 июля. Целью встречи было определить основы для более развернутого и масштабного диалога для решения всех нерешенных проблем и кризиса в Сирии на разных уровнях», — говорится в заявлении.

Заметим, что встрече в Дамаске предшествовало собрание в городе Ат-Табка в провинции Ракка, где присутствовали делегации разных комитетов от обеих сторон. Они обсуждали налаживание диалога на всех уровнях с целью прекращения боевых действий в САР и создание демократического государства.

Возвращение в Хомс

Свыше 1,3 тысячи семей беженцев вернулись в провинцию Хомс после ее освобождения от террористов. Об этом РИА Новости рассказал губернатор провинции Таляль Аль-Барази.

«В результате процесса примирения мы смогли вывести из северных областей провинции Хомс боевиков и террористов. Параллельно готовимся к возвращению беженцев. В провинцию уже вернулись 1,3 тысячи семей», — сказал губернатор.

Аль-Барази добавил, что в провинции ждут всех, кому пришлось уехать из-за боевых действий. «Мы обещаем создать для бывших беженцев условия для нормальной жизни на родине. Сейчас совместно с нашими российскими друзьями мы налаживаем инфраструктуру», — заявил он.

По его словам, на сегодняшний день практически были завершены восстановительные работы знаменитого старинного рынка Нур Аль-Кабир в городе Хомс — в столице провинции. Во время освобождения города рынок в ходе активных боевых действий был частично разрушен.

«Нур Аль-Кабир всегда был очень многолюдным, но во время войны этот район заняли боевики, которые обложили торговцев огромной данью, поэтому большинство лавок просто закрылись, так как люди не могли работать в таких условиях», — рассказал представитель министерства информации САР Хайят Авад.

Боевые действия в Идлибе

Количество минометных и артиллерийских обстрелов со стороны боевиков резко увеличилось за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации. С таким заявлением выступил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР генерал-майор Алексей Цыганков.

«Координационным центром по-прежнему фиксируются нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. За последние сутки количество минометных и артиллерийских обстрелов резко увеличилось», — сказал он.

Отмечается, что было зафиксировано 14 случаев, включая населенные пункты Сафсафа (два случая нарушения перемирия), Арафит (два), Сандрин (два), Русет провинции Латакия, Зеллакият провинции Хама, а также в районах Хара (три) города Алеппо и Маканис-Эд-Дувайри (три).