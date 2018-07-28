Глава Каталонии назвал возвращение Пучдемона в Бельгию поражением Испании

Брюссель, 28 июля. Возвращение бывшего главы Каталонии Карлоса Пучдемона в Бельгию можно расценивать, как поражение испанского правительства. Такое заявление сделал в субботу действующий глава Каталонии Ким Торра на совместной с Пучдемоном пресс-конференции.

Таким образом, он прокомментировал решение Германии снять с Пучдемона подписку о невыезде и позволить ему вернуться в Брюссель.

«Возвращение Пучдемона в Брюссель знаменует день поражения испанского государства. Дело является фарсом. 1 октября (дата проведения референдума об отделении Каталонии — Прим. ФАН) является самым большим позором в современной испанской истории», — отметил Торра.

Политик также сравнил испанские власти с режимом диктатора Франсиско Франко, который узурпировал власть в 1936 году и превратил страну в тоталитарное государство. Торра считает позором полицейское насилие против собравшихся на референдум граждан, которое происходило в Каталонии через 40 лет после смерти Франко.

Напомним, что референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. За отделение автономной области от Испании проголосовали 90,18% населения (2 млн человек), против выступили 7,83% (177,5 тыс. человек). Явка составила 43%.

Власти Испании отказались признавать результаты референдума, сославшись на то, что он нарушает конституцию королевства, и ввели прямой контроль над каталонским правительством. Прокуратура страны обвинила Пучдемона в мятеже и злоупотреблении бюджетными средствами. В марте этого года немецкая полиция арестовала его по европейскому ордеру, однако в апреле суд Шлезвиг-Гольштейна освободил политика из-под ареста и запретил экстрадировать Пучдемона в Испанию, поскольку в этом случае он станет первым политзаключенным в Евросоюзе.