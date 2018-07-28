Сирия: «Астана» в городе Сочи — на 10-й встрече обсудят Идлиб и изменение формата переговоров

30 июля в понедельник состоится уже 10-я встреча в рамках Астанинского формата, которая на этот раз пройдет не в столице Казахстана, а в Сочи. Ключевой темой обсуждения, как предполагается, станет обстановка в единственной пока еще не освобожденной от боевиков зоне деэскалации «Идлиб». Об этом и о других вопросах грядущих переговоров читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

От решения по провинции Идлиб, в которой значительное влияние имеет Анкара, в частности, зависит то, сохранится ли коалиция России, Ирана и Турции. Помимо представителей стран-гарантов сирийского урегулирования на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств в двухдневной конференции примут участие делегации центрального правительства САР и оппозиции, а также наблюдатели от Иордании и ООН.

Другой важной темой грядущей встречи, как ожидается, станет реформирование Астанинского процесса и его постепенная переориентация с вопросов военного характера на гуманитарные проблемы, а также политическое урегулирование. Об этой необходимости еще в ходе девятой конференции в Казахстане говорил специальный представитель президента РФ Владимира Путина по Сирии Александр Лаврентьев. Как раз именно в связи с этим переговорный процесс временно сменил площадку.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов заметил в комментарии для ФАН, что две эти темы, действительно, являются ключевыми и на данный момент требуют наиболее детального обсуждения. Во-первых, потому, что грядущая освободительная операция в Идлибе может встретить на своем пути ряд серьезных препятствий.

«Это очень важное событие, поскольку 30 июля будут разбираться по-настоящему острые проблемы в связи с Сирией. Предстоящее наступление в провинции Идлиб — наверно, самый назревший вопрос, о котором недавно говорил и президент САР Башар Асад. Тут можно встретить ряд преград. С одной стороны, этот регион почти целиком является анклавом, где сосредоточены различные вооруженные группировки, и он, соответственно, совсем не подчиняется Дамаску. Причем там есть как менее радикальные формирования, так и отряды «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и аффилированных с ней исламистских организаций», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, серьезные трудности при зачистке Идлиба могут возникнуть не только с обилием и разнообразием бандгрупп в регионе, но и с позицией Турции, которая напрямую поддерживает и сотрудничает со многими из этих антиправительственных формирований.

«Другой момент несколько деликатный, и он связан с Анкарой, которая спонсирует ряд этих вооруженных группировок так называемой оппозиции. Прежде всего, это отряды Сирийской свободной армии (ССА), которая участвуют в антикурдских операциях турецких войск на севере САР. У Турции есть тесные связи с другими радикальными организациями, в частности с «Ахрар аш-Шам». Этот вопрос как-то должен рассматриваться и совместно решаться в ходе грядущих переговоров. Не секрет, что существует множество разногласий между Анкарой и Дамаском, однако необходимо их как-то урегулировать», — добавил востоковед.

Между тем не меньшего внимания, чем будущая операция в Идлибе, требуют и вопросы, связанные с налаживанием мирной жизни в уже освобожденных регионах Сирии. Некоторые районы по-прежнему переживают гуманитарные трудности, и скоро «Астана» должна будет полностью сконцентрироваться на их эффективном разрешении.

«Что касается этой темы, то здесь, бесспорно, больше общего понимания. Восстановление экономики, инфраструктуры САР, создание в арабской республике необходимых условий для возвращения беженцев, расширение политического диалога, реформирование действующей конституции — это все очень важные вопросы, требующие обсуждения и общего решения. Думаю, что десятый раунд переговоров положит уверенное начало переформатированию данного процесса и задаст курс на дальнейшее развитие политического урегулирования и разрешение гуманитарных проблем», — заключил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.