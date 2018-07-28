Москва, 28 июля. Крещение Руси является отправной точкой российской государственности, это событие цивилизационного масштаба, которое оказало влияние на все мировое развитие, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

«Крещение Руси — это ключевой, поворотный этап нашей истории, событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы», — подчеркнул глава государства во время торжеств по случаю 1030-летия крещения Руси.

Путин отметил, что праздник неразрывно связан с именем князя Владимира, который сделал решающий выбор, увидев в православной вере «нравственную опору, красоту, свет и основу для обновления жизни, укрепления сплоченности, общности народов, населявших Древнюю Русь».

«Крещение — это отправная точка становления и развития российской государственности, настоящего духовного рождения наших предков, определения их идентичности, самосознания, расцвета национальной культуры и образования, развития многоплановых связей с другими странами», — обратил внимание президент.

Путин отметил, что православие впервые обратилось к человеку, его совести и душе, к вечным ценностям, призвало к милосердию, добру и любви. В заключение российский лидер подчеркнул, что православная вера дала народам, принявшим христианские истины, колоссальный опыт единения, и сегодня сохранение и преумножение этого единения является священным долгом.

Напомним, в субботу в Москве проходят торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 1030-й годовщины Крещения Руси. Торжества открыла божественная литургия на Соборной площади Кремля, завершит день крестный ход к памятнику князю Владимиру. Президент РФ Владимир Путин также принимает участие в праздничных мероприятиях.