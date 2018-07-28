Раскольник Порошенко увидел в РПЦ угрозу для Украины

Москва, 28 июля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь, продвигая идеи Русского мира, угрожает Киеву. По его словам, автокефалия поспособствует независимости страны.

«Считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор», — заявил Порошенко 28 июля во время мероприятий неканонической православной церкви Украины.

Украинский президент добивается автокефалии, которая, по его словам, укрепит религиозную свободу и межконфессиональный мир на Украине.

«Мы возвращаем православной церкви украинскую идентичность и равное место среди православных церквей мира», — утверждает украинский президент.

Тем не менее в религиозной среде попытки киевских политиков добиться признания для неканонических структур наткнулись на критику. Ранее настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, бывший официальный представитель РПЦ Всеволод Чаплин, заявил, что Порошенко сделал свой выбор в пользу церковного раскола. По его словам, украинского лидера нужно давно отлучить от церкви.