МЧС предупредило жителей Кузбасса о ливнях и тумане

Кемерово, 28 июля. Главное управление МЧС РФ по Кузбассу предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях. МЧС рекомендует быть осторожнее и соблюдать правила безопасности.

По данным синоптиков, 29 июля в Кемеровской области ожидаются ливни и туман. Видимость при осадках составит до тысячи метров. Температура воздуха днем прогреется до +20, +22 градусов, ночью — +9, +11 градусов.

«При ухудшении погодных условий, по возможности, находитесь в помещении. Не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. Автомобили паркуйте в гаражах или на закрытых стоянках», — сказано в сообщении МЧС.

Как сообщает «Газета Кемерова», специалисты рекомендуют отключить электронные приборы во время грозы, закрыть окна и двери. На дорогах во время дождя необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.