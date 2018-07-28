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Время замерло: в Совфеде ответили экс-послу США на «вторжение» Красной армии на Украину
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    Время замерло: в Совфеде ответили экс-послу США на «вторжение» Красной армии на Украину

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    «Что СССР, что Россия — ему все равно»: Клинцевич ответил экс-послу США на «вторжение» Красной армии на Украину

    Москва, 28 июля. Бывший американский посол в Киеве Джон Хербст в эфире телеканала RTVI заявил, что в происходящем в Донбассе сегодня виновата Красная армия, которая, по словам политика, якобы вторглась на Украину в 2014 году.

    «В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила на Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно», — сказал он, выдвигая новые голословные обвинения в адрес Москвы.

    Российский сенатор Франц Клинцевич ответил на слова Хербста, отметив, что Красная армия уже давно прекратила существовать.

    «Такое впечатление, что время для экс-посла США в Киеве Джона Хербста остановилось», — заметил он.

    «Что СССР, что Россия — ему все равно»: Клинцевич ответил экс-послу США на «вторжение» Красной армии на Украину

    Клинцевич обратил внимание, что бывший посол «спекулирует на термине «Красная армия» вполне сознательно».

    «Ему действительно все равно, что Советский Союз, что современная Россия – никакой разницы между ними бывший дипломат не видит», — подчеркнул сенатор.

    Однако, как добавил Клинцевич, эту разницу в США не видят многие политики, принимающие важные решения. По мнению сенатора, такая тенденция является одной из причин сложностей в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

    «Увы, в США среди тех, кто принимает решения, он (Хербст) не одинок. Отсюда и многие проблемы в российско-американских отношениях», — заключил российский сенатор.

    «Что СССР, что Россия — ему все равно»: Клинцевич ответил экс-послу США на «вторжение» Красной армии на Украину

    Ранее бывшего американского посла на Украине Джона Хербста за невежество высмеяли в соцсетях россияне. Они также призвали политика прекратить попытки настроить жителей РФ и Украины друг против друга.

    Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За время вооруженного конфликта, по данным ООН, его жертвами стали более 10 тысяч человек. Обстрелы со стороны ВСУ регулярно продолжаются и сегодня.

    Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту. Российская сторона заинтересована в том, чтобы Киев как можно быстрее разрешил политический кризис в стране.

    Автор: Василий Котов
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