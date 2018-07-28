Время замерло: в Совфеде ответили экс-послу США на «вторжение» Красной армии на Украину
Москва, 28 июля. Бывший американский посол в Киеве Джон Хербст в эфире телеканала RTVI заявил, что в происходящем в Донбассе сегодня виновата Красная армия, которая, по словам политика, якобы вторглась на Украину в 2014 году.
«В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила на Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно», — сказал он, выдвигая новые голословные обвинения в адрес Москвы.
Российский сенатор Франц Клинцевич ответил на слова Хербста, отметив, что Красная армия уже давно прекратила существовать.
«Такое впечатление, что время для экс-посла США в Киеве Джона Хербста остановилось», — заметил он.
Клинцевич обратил внимание, что бывший посол «спекулирует на термине «Красная армия» вполне сознательно».
«Ему действительно все равно, что Советский Союз, что современная Россия – никакой разницы между ними бывший дипломат не видит», — подчеркнул сенатор.
Однако, как добавил Клинцевич, эту разницу в США не видят многие политики, принимающие важные решения. По мнению сенатора, такая тенденция является одной из причин сложностей в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
«Увы, в США среди тех, кто принимает решения, он (Хербст) не одинок. Отсюда и многие проблемы в российско-американских отношениях», — заключил российский сенатор.
Ранее бывшего американского посла на Украине Джона Хербста за невежество высмеяли в соцсетях россияне. Они также призвали политика прекратить попытки настроить жителей РФ и Украины друг против друга.
Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За время вооруженного конфликта, по данным ООН, его жертвами стали более 10 тысяч человек. Обстрелы со стороны ВСУ регулярно продолжаются и сегодня.
Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту. Российская сторона заинтересована в том, чтобы Киев как можно быстрее разрешил политический кризис в стране.