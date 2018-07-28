Совфед разрешил иностранным болельщикам посещать Россию без виз до конца года

Москва, 28 июля. Совет Федерации в субботу одобрил законопроект, дающий возможность иностранцам с паспортом болельщика посещать Россию без визы до конца года.

Безвизовый режим для болельщиков ЧМ-2018 продлится до 31 декабря. Авторы законопроекта утверждают, что эта мера не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, правительство России поддержало идею безвизовых посещений иностранных болельщиков. Однако кабинет министров отметил, что законопроект должен быть дополнен нормой, продлевающей срок государственного обслуживания (изготовлены, выдачи и учета) паспортов болельщиков до 1 февраля 2019 года.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. В нем были задействованы 11 городов, включая Москву, Петербург и Казань. Победителем мирового первенства стала сборная Франции, которая обыграла Хорватию в финале со счетом 4:2. На третьем месте расположилась сборная Бельгии, сумевшая обыграть англичан со счетом 2:0.