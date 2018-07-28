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Украина
Стена общежития аграрного техникума обрушилась в Житомирской области Украины
Общество
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    Стена общежития аграрного техникума обрушилась в Житомирской области Украины

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    Стена аграрного техникума обрушилась в Житомирской области Украины

    Житомир, 28 июля. Пятиэтажное здание общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума частично разрушилось в Житомирской области Украины.

    Инцидент произошел в 6.00 по местному времени. Одна из бетонных стен полностью разрушилась. Всего оказались уничтожены 25 жилых комнат. Их общая площадь составила 250 квадратных метров. 

    В результате обрушения никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы Украины, сообщает ГО и ЧС Житомирской области. 

    Отметим, что 27 июля в Житомире упал потолок в здании бывшего общежития. Женщина, находившееся в комнате, успела выбежать в коридор.

    Автор: Денис Коробейников
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