Стена общежития аграрного техникума обрушилась в Житомирской области Украины

Житомир, 28 июля. Пятиэтажное здание общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума частично разрушилось в Житомирской области Украины.

Инцидент произошел в 6.00 по местному времени. Одна из бетонных стен полностью разрушилась. Всего оказались уничтожены 25 жилых комнат. Их общая площадь составила 250 квадратных метров.

В результате обрушения никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы Украины, сообщает ГО и ЧС Житомирской области.

Отметим, что 27 июля в Житомире упал потолок в здании бывшего общежития. Женщина, находившееся в комнате, успела выбежать в коридор.