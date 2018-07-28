Сирия накануне решающей операции: нарушения боевиков в зоне «Идлиб» требуют жесткого ответа САА

Пока подразделения Сирийской арабской армии (САА) при помощи ВКС РФ освобождали территории юго-западных провинций САР от вооруженных группировок, боевики вновь активизировались на линии соприкосновения с правительственными силами в районе своего главного и последнего крупного бастиона — в Идлибской зоне деэскалации. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

На окраинах зоны деэскалации в приграничных Идлибу провинциях в последние недели отмечается значительный рост нарушений установленного режима прекращения огня. Так, в период с 20 по 27 июля было зафиксировано в общей сложности 44 обстрела боевиков. Причем зачастую под ударами джихадистов оказываются жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов.

Наибольшее число нарушений перемирия было установлено в северо-восточной части Латакии. Отряды террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ), и другие группировки, многие из которых Запад относит к так называемой умеренной оппозиции, 29 раз за неделю открывали огонь по районам поселений Сандрин, Аль-Нейджейя и Савсафа.

Обстрелы участились и на окраинах Алеппо. Базирующиеся к западу от города бандгруппы порядка 10 раз нарушали введенный режим тишины, нанося удары преимущественно по северо-западным районам административного центра. Еще несколько обстрелов исламистов было зафиксировано к югу от Алеппо — в окрестностях населенного пункта Зияра. В итоге всего по провинции отмечено 14 нарушений.

Кроме того, неспокойно было и в районе Аль-Латаминского выступа на севере Хамы. Там боевики открывали огонь по северным предместьям поселения Зеллакият, расположенного у самой линии разграничения между городами Халфая и Аль-Латамина.

Не только резкое увеличение количества данных нарушений, но и продолжение деятельности радикальных исламистов из «Ан-Нусры», «Ахрар аш-Шам» и других группировок, а также внутренние конфликты между формированиями, которые нередко приводят к разрушениям и жертвам внутри Идлиба, указывают на необходимость скорейшего проведения освободительной операции в регионе. Об этом в интервью ФАН заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

«Это последний оплот боевиков, туда, кроме того, было вывезено множество радикалов из других районов Сирии. Большое число террористов на квадратный метр спровоцировало возникновение вооруженных столкновений между ними. Кроме того, конечно, они привыкли свирепствовать и среди мирных жителей. Также в условиях утраты боевиками большой части позиций в САР закономерно было ожидать активизации обстрелов исламистов с целью доказать собственную боеспособность и состоятельность. Это и происходит сейчас в Идлибе», — заметил наш собеседник.

Безусловно, в интересах, прежде всего, безопасности гражданского населения правительственные войска Сирии после окончательного завершения операции в Даръа и Эль-Кунейтре должны обратить взор на север страны, и в первую очередь — на Идлиб. Несмотря на очевидные трудности, которые могут возникнуть в ходе данного наступления, сирийская армия обрела огромный опыт за годы конфликта, и она, несомненно, успешно справится с данной задачей, уверен эксперт.

«Необходимо зачистить Идлибскую зону деэскалации. Правительственные силы САР уже имеют достаточный опыт, и потому они в состоянии провести такую сложную операцию в данном проблемном районе, где сконцентрировано большое количество боевиков. Кроме того, преимуществом будет и то, что моральный дух радикалов значительно ослаблен в связи с тем, что уже почти вся территория Сирии освобождена и что они фактически являются носителями последнего очага сопротивления. Это должно содействовать высокой эффективности будущей операции САА. Тем не менее расслабляться также не стоит, так как это наступление все же потребует большого напряжения и мастерства», — подытожил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.