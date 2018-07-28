Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ упростят | 28 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В России упростили порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ Россиянам будет проще получить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ сегодня был опубликован на сайте российского правительства. Согласно тексту, при подаче заявления на субсидии для оплаты услуг ЖКХ граждане России будут самостоятельно декларировать состав семьи. При этом уполномоченные органы смогут проводить выборочные проверки предоставленных сведений. За подачу недостоверных данных граждан будут привлекать к ответственности.

На Украине завершат расследование дела Надежды Савченко Главный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о скором завершении расследования дела Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. По его словам, дело будет завершено в течение следующих 10 дней. Матиос заявил, что проведены все необходимые следственные действия, и скоро будут объявлены материалы для ознакомления и передачи в суд. Следствие инкриминирует Савченко и Рубану подготовку обстрела здания в правительственном квартале Киева и убийства украинского руководства, а также захвата Верховной рады.

Петру Порошенко передали послание патриарха Варфоломея Делегация Константинопольского патриархата передала президенту Украины Петру Порошенко послание патриарха Варфоломея. В нем отмечается, что Константинопольская церковь «взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать Украинской церкви автокефалию». Напомню, Порошенко в пятницу провел встречу с делегацией патриархата, которая приехала в Киев на празднование 1030-летия Крещения Руси. Отметим, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что праздник поможет преодолеть разногласия на Украине.