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Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ упростят | 28 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ упростят | 28 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    На Украине завершат расследование дела Надежды Савченко. Петру Порошенко передали послание патриарха Варфоломея. В Луганске прошел концерт с участием звезд российской эстрады.
    13:39 28 Июля 2018
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    В России упростили порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

    Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ упростят | 28 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Россиянам будет проще получить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ сегодня был опубликован на сайте российского правительства. Согласно тексту, при подаче заявления на субсидии для оплаты услуг ЖКХ граждане России будут самостоятельно декларировать состав семьи. При этом уполномоченные органы смогут проводить выборочные проверки предоставленных сведений. За подачу недостоверных данных граждан будут привлекать к ответственности.

    На Украине завершат расследование дела Надежды Савченко

    Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ упростят | 28 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Главный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о скором завершении расследования дела Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. По его словам, дело будет завершено в течение следующих 10 дней. Матиос заявил, что проведены все необходимые следственные действия, и скоро будут объявлены материалы для ознакомления и передачи в суд. Следствие инкриминирует Савченко и Рубану подготовку обстрела здания в правительственном квартале Киева и убийства украинского руководства, а также захвата Верховной рады.

    Петру Порошенко передали послание патриарха Варфоломея

    Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ упростят | 28 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Делегация Константинопольского патриархата передала президенту Украины Петру Порошенко послание патриарха Варфоломея. В нем отмечается, что Константинопольская церковь «взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать Украинской церкви автокефалию». Напомню, Порошенко в пятницу провел встречу с делегацией патриархата, которая приехала в Киев на празднование 1030-летия Крещения Руси. Отметим, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что праздник поможет преодолеть разногласия на Украине.

    В Луганске прошел концерт с участием звезд российской эстрады

    Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ упростят | 28 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    На Театральной площади Луганска прошел концерт с участием звезд российской эстрады, посвященный Дню работника торговли. На выступление Анны Семенович и Дениса Майданова пришли около 10 тысяч человек. Семенович, пригласила подняться на сцену девчонок и мальчишек и исполнила с ними одну из своих песен. Денис Майданов признался, что ему очень приятно петь в Луганске. В свою очередь, первый замминистра культуры, спорта и молодежи ЛНР Сергей Назаревич поздравил всех работников торговли с профессиональным праздником. Он также отметил, что концерт прошел в рамках интеграционной программы по взаимодействию с Россией.
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