Путин принимает участие в праздновании 1030-летия крещения Руси
Москва, 28 июля. Президент России Владимир Путин принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 1030-летия крещения Руси.
Отметим, что в субботу на Соборной площади Кремля состоялась божественная литургия. Богослужение проводили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также патриарх Александрийский и всея Африки Феодор.
В 12.15 во всех храмах Москвы и Подмосковья зазвонили колокола. Завершить праздничные мероприятия должен крестный ход к памятнику князю Владимиру. Все праздничные мероприятия будут проводиться до 14.00. В это время Кремль будет закрыт для туристов.
Как сообщало Федеральное агентство новостей, празднование 1030-летия Руси проводится одновременно в разных городах России. В Москве праздничная литургия впервые будет проходить под открытым небом на Соборной площади Кремля.
Владимир Путин приехал на торжества в честь 1030-летия Крещения Руси pic.twitter.com/ygCsok3RiY— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 28, 2018