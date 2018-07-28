Путин принимает участие в праздновании 1030-летия крещения Руси

Москва, 28 июля. Президент России Владимир Путин принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 1030-летия крещения Руси.

Отметим, что в субботу на Соборной площади Кремля состоялась божественная литургия. Богослужение проводили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также патриарх Александрийский и всея Африки Феодор.

В 12.15 во всех храмах Москвы и Подмосковья зазвонили колокола. Завершить праздничные мероприятия должен крестный ход к памятнику князю Владимиру. Все праздничные мероприятия будут проводиться до 14.00. В это время Кремль будет закрыт для туристов.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, празднование 1030-летия Руси проводится одновременно в разных городах России. В Москве праздничная литургия впервые будет проходить под открытым небом на Соборной площади Кремля.