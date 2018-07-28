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ЧМ-2018
Игроков сборной РФ удостоили звания заслуженных мастеров спорта
Общество
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    Игроков сборной РФ удостоили звания заслуженных мастеров спорта

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    Игроков сборной РФ удостоили звания заслуженных мастеров спорта

    Москва, 28 июля. Футболистов российской сборной удостоили звания заслуженных мастеров спорта, тренеров команды — звания заслуженных тренеров. Торжественная церемония прошла в субботу в министерстве спорта РФ.

    Футболистов поздравили министр спорта РФ Павел Колобков и вице-премьер Ольга Голодец. Звания стали наградой футболистам и тренерам за высокий результат, который они продемонстрировали на домашнем чемпионате мира по футболу.

    Чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля проходил в 11 российских городах. Российская сборная на нем впервые в истории дошла до 1/4 мундиаля. В 1/8 российские футболисты в серии пенальти обыграли команду Испании. Команду РФ признали самой эффективной сборной ЧМ-2018.

    Автор: Василий Котов
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