Игроков сборной РФ удостоили звания заслуженных мастеров спорта

Москва, 28 июля. Футболистов российской сборной удостоили звания заслуженных мастеров спорта, тренеров команды — звания заслуженных тренеров. Торжественная церемония прошла в субботу в министерстве спорта РФ.

Футболистов поздравили министр спорта РФ Павел Колобков и вице-премьер Ольга Голодец. Звания стали наградой футболистам и тренерам за высокий результат, который они продемонстрировали на домашнем чемпионате мира по футболу.

Футболисты @TeamRussia получили звания заслуженных мастеров спорта России.

Тренеры @TeamRussia получили звания заслуженных тренеров России! pic.twitter.com/XWPDZg0jyB — Сборная России (@TeamRussia) July 28, 2018

Чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля проходил в 11 российских городах. Российская сборная на нем впервые в истории дошла до 1/4 мундиаля. В 1/8 российские футболисты в серии пенальти обыграли команду Испании. Команду РФ признали самой эффективной сборной ЧМ-2018.