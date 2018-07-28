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Совфед одобрил закон о специальных экономических районах
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    Совфед одобрил закон о специальных экономических районах

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    Совфед одобрил закон о специальных экономических зонах

    Москва, 28 июля. Сенаторы одобрили пакет законов, которые позволят российским офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах (САР).

    Подобные районы находятся на островах Русский и Октябрьский. Закон устанавливает процедуру функционирования и перерегистрации компаний, которые находились в зарубежных офшорах.

    Как сообщает «Парламентская газета», зарегистрировавшиеся в САР компании будут получать статус международных. Для них будут действовать низкие налоговые ставки, а также смягченный контроль со стороны компетентных органов.

    По словам первого заместителя председателя Комитета Совфеда по экономической политике Алексея Майорова, подобные меры направлены на деофшоризацию российской экономики, а также привлечения в бюджет новых налогов.

    Автор: Денис Коробейников
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