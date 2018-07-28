Совфед одобрил закон о специальных экономических районах

Москва, 28 июля. Сенаторы одобрили пакет законов, которые позволят российским офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах (САР).

Подобные районы находятся на островах Русский и Октябрьский. Закон устанавливает процедуру функционирования и перерегистрации компаний, которые находились в зарубежных офшорах.

Как сообщает «Парламентская газета», зарегистрировавшиеся в САР компании будут получать статус международных. Для них будут действовать низкие налоговые ставки, а также смягченный контроль со стороны компетентных органов.

По словам первого заместителя председателя Комитета Совфеда по экономической политике Алексея Майорова, подобные меры направлены на деофшоризацию российской экономики, а также привлечения в бюджет новых налогов.