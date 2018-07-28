Строительство российского эсминца «Лидер» начнется после 2022 года

Санкт-Петербург, 28 июля. Строительство российского эскадренного миноносца «Лидер» начнется после 2022 года, сообщил в субботу заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

«Что касается эсминца «Лидер», технический проект мы планируем начать в 2019–2020 году», — сказал он.

Бурсук пояснил, что к 2022 году должен быть завершен технический проект судна, после чего будет произведена закладка.

Ранее, как передавало Федеральное агентство новостей, на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге был торжественно поднят флаг на фрегате «Адмирал флота Советского Союза Горшков», после чего корабль вошел в состав ВМФ РФ.