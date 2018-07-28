Успокойтесь: сестра Кобзона опровергла информацию о том, что артист впал в кому

Москва, 28 июля. Сестра известного российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Гелена Кандель опровергла слухи о том, что артист впал в кому.

«Успокойтесь, никакой комы. Не нужно нагнетать», — пояснила она Федеральному агентству новостей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кобзон, которого ранее госпитализировали и подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких, впал в кому. Депутат находится в отделении нейрохирургии одной из московских больниц с 20 июля. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Как передавало Федеральное агентство новостей, накануне пресс-секретарь народного артиста СССР Варвара Виноградова сообщила, что Кобзон находится на плановом лечении, а не в реанимации.

Отметим, что сам артист никогда не скрывал свой диагноз. Онкологическое заболевание у него было выявлено еще 2004 году, тогда же он был прооперирован, в 2009 году ему сделали вторую операцию.