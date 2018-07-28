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Командиры ВСУ передают списанные боеприпасы боевикам «Правого сектора»
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    Командиры ВСУ передают списанные боеприпасы боевикам «Правого сектора»

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    Командиры ВСУ передают списанные боеприпасы боевикам «Правого сектора»

    Донецк, 28 июля. Командование ВСУ передает намеренно списанные боеприпасы и горюче-смазочные материалы боевикам радикальной группировки «Правый сектор»1 (запрещенная в РФ экстремистская организация), сообщил в субботу начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

    По его словам, такие данные передала разведка ДНР. Как отметил Безсонов, в то время как украинские командиры докладывают в штаб о выполнении от 20 до 25 обстрелов ежесуточно, ДНР фиксирует не более пяти – семи обстрелов.

    «Разница между обстрелами ежедневно составляет несколько тон горючего, продаваемого местному населению и десятки боеприпасов, которые потом выводятся из зоны операции оккупационных сил или передаются бандгруппам «Правого сектора» и «Украинской добровольческой армии», — уточнил Безсонов.

    Данные мероприятия, добавил он, нацелены на укрепление на линии фронта боевиков из националистических батальонов.

    Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    В целях урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно устанавливался режим перемирия. Однако из республик продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Василий Котов
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