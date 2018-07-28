ДНР: три жилых дома пострадали в результате обстрела ВСУ в Новоазовском районе

Донецк, 28 июля. Украинские военные четыре раза нарушили режим прекращения огня в ночь на 28 июля. В результате обстрелов повреждены три жилых дома. Об этом сообщил руководитель Совместного центра по координации и прекращению огня Руслан Якубов.

По его словам, пострадали жилые дома в селе Ленинское и Саханка в Новоазовском районе Донецкой народной республики.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 51 единица», — сообщил Якубов.

В результате инцидента никто не пострадал. Он отметил, что для обстрела использовались минометы калибра 82 и 120 миллиметров, а также зенитные установки.

Ранее, 26 июля украинские ВСУ обстреляли Горловку. Поврежденными оказались котельная и четыре дома. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Напомним, что с 1 июля в Донбассе действует новый режим прекращения огня. Однако украинские военные его постоянно игноририуют.

По данным ООН за все время конфликта в Донбассе погибли 10 тысяч человек.