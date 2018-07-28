Меню
Новороссия
ДНР: три жилых дома пострадали в результате обстрела ВСУ в Новоазовском районе
Общество
Путин принимает участие в праздновании 1030-летия крещения Руси
Следующая новость
Загрузка...

    ДНР: три жилых дома пострадали в результате обстрела ВСУ в Новоазовском районе

    40

    ДНР: три жилых дома пострадали в результате обстрела ВСУ в Новоазовском районе

    Донецк, 28 июля. Украинские военные четыре раза нарушили режим прекращения огня в ночь на 28 июля. В результате обстрелов повреждены три жилых дома. Об этом сообщил руководитель Совместного центра по координации и прекращению огня Руслан Якубов.

    По его словам, пострадали жилые дома в селе Ленинское и Саханка в Новоазовском районе Донецкой народной республики.

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 51 единица», — сообщил Якубов.

    В результате инцидента никто не пострадал. Он отметил, что для обстрела использовались минометы калибра 82 и 120 миллиметров, а также  зенитные установки.

    Ранее, 26 июля украинские ВСУ обстреляли Горловку. Поврежденными оказались котельная и четыре дома. Среди мирных жителей никто не пострадал.

    Напомним, что с 1 июля в Донбассе действует новый режим прекращения огня. Однако украинские военные его постоянно игноририуют.

    По данным ООН за все время конфликта в Донбассе погибли 10 тысяч человек.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.