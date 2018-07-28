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Совфед утвердил памятную дату принятия Крыма в состав Российской империи
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    Совфед утвердил памятную дату принятия Крыма в состав Российской империи

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    Совфед утвердил памятную дату принятия Крыма в состав Российской империи

    Москва, 28 июля. Совет Федерации в субботу утвердил законопроект, который предлагает установить 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

    В этот день в 1783 году Крым, Тамань и Кубань указом императрицы Екатерины II были приняты в состав Российской империи. Как утверждают авторы законопроекта, в самом названии памятной даты отражены геополитические события, которые побудили Россию принять в свой состав новые территории.

    Отметим, что законопроект был внесен по инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также депутатов Госдумы избранных от Крыма.

    В 1783 году Екатерина II подписала высочайший манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Крымское ханство было включено в состав Российской империи в ходе военной кампании генерала-фельдмаршала Григория Потемкина. В следующем году на присоединенной территории была образована Таврическая область.   

    Автор: Антон Соколов
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