Киев, 28 июля. Решить конфликт в Донбассе можно якобы только с помощью наступления и зачистки неподконтрольных Украине территорий, считает начальник рекрутского центра националистического батальона «Азов» Святослав Паламар.

«Однозначно победа, однозначно силовое решение данного вопроса, — заявил он, прогнозируя сценарий дальнейшего развития ситуации. — Нам надо провести силовую операцию и освободить оккупированные территории».

По мнению националиста, присутствие в Донбассе миссии ООН только затянет решение конфликта, развивающегося по «югославскому варианту», в котором миротворцы и боевые действия «только мешали» людям.

Паламар заявил, что «Азов» готов нарушить минские договоренности и зачистить Донбасс.

«Если говорить о подразделении «Азов», мы готовы идти в наступление. Тут нет ничего такого, мы это заявляем и мы сможем это сделать», – сказал националист.

Напомним, Луганская и Донецкая народные республики в 2014 году объявили о независимости после антиконституционного переворота в Киеве, не признав новую власть на Украине. После этого Киев начал силовую операцию в Донбассе.

На протяжении нескольких лет обсуждается вопрос о введении в Донбасс миротворцев ООН. В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин поддержал данную идею, подчеркнув необходимость учитывать мнение жителей ДНР и ЛНР. На встрече с главой США в Хельсинки российский лидер также предложил провести референдум о статусе республик, однако внятного ответа пока не получил.