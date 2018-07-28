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Шойгу принял участие в гашении почтовой карточки АрМИ-2018
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    Шойгу принял участие в гашении почтовой карточки АрМИ-2018

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    Шойгу принял участие в гашении почтовой карточки АрМИ-2018

    Москва, 28 июля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в субботу принял участие в гашении почтовой карточки, выпущенной к Армейским международным играм, которые открылись в субботу в парке «Патриот».

    «Армейские игры — событие  неординарное, во все времена существования Российской армии    таким событиям уделялось отдельное внимание», — подчеркнул он на церемонии.

    Шойгу также выразил надежду, что карточка станет бредовым почтовым знаком в оборонной сфере и послужит популяризации Армейских международных игр и военной службы.

    Ранее президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников и гостей АрМИ-2018, отметил, что Армейские международные игры становятся хорошей традицией.

    В 2018 году в Армейских международных играх в подмосковном парке «Патриот» принимают участие около 200 команд из более чем 30 стран мира.

    Автор: Василий Котов
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