Шойгу принял участие в гашении почтовой карточки АрМИ-2018

Москва, 28 июля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в субботу принял участие в гашении почтовой карточки, выпущенной к Армейским международным играм, которые открылись в субботу в парке «Патриот».

«Армейские игры — событие неординарное, во все времена существования Российской армии таким событиям уделялось отдельное внимание», — подчеркнул он на церемонии.

Шойгу также выразил надежду, что карточка станет бредовым почтовым знаком в оборонной сфере и послужит популяризации Армейских международных игр и военной службы.

Ранее президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников и гостей АрМИ-2018, отметил, что Армейские международные игры становятся хорошей традицией.

В 2018 году в Армейских международных играх в подмосковном парке «Патриот» принимают участие около 200 команд из более чем 30 стран мира.