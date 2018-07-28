Сенаторы отозвали законопроект об аккредитации визовых центров в России

Москва, 28 июля. Сенаторы Совета Федерации Константин Косачев и Олег Морозов отозвали из Госдумы законопроект об аккредитации визовых центров в России. Об этом в субботу заявил сам Косачев.

Он отметил, что в настоящий момент в стране в принципе отсутствует правовое регулирование и контроль за деятельностью частных компаний, которые имеют доступ к персональным данным пользователям.

С другой стороны, Совфед не может игнорировать доводы оппонентов законопроекта, которые прогнозируют резкое удорожание услуг визовых центров и даже их исчезновение. Косачев подчеркнул, что этого допустить нельзя, и сенаторы никогда бы не проголосовали за нормативный акт, который приведет к подобным последствиям.