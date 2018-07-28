Меню
Украина
Канада выделит Украине 7 миллионов долларов на военные расходы
Общество
Путин принимает участие в праздновании 1030-летия крещения Руси
Следующая новость
Загрузка...

    Канада выделит Украине 7 миллионов долларов на военные расходы

    274

    Канада выделит Украине 7 миллионов долларов на военные расходы

    Оттава, 28 июля. Власти Канады решили выделить Украине военную помощь в размере 7,2 миллионов долларов. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Харджит Саджан.

    По его словам, власти Канады заинтересованы в развитии успешной, безопасной и демократической Украины.

    «Канада предоставила ВСУ нелетальное военное оборудование на сумму более 16 миллионов долларов, вещи еще на 7,25 миллионов долларов будут доставлены до конца марта 2019 года», — заявил министр Харджит Саджан.

    При этом министр отметил, что Канада поддерживает Украину «перед лицом российской агрессии».

    Отметим, что Киев неоднократно обвинял российские власти в несуществующей агрессии. Подобная риторика свидетельствует о проблемах, которые существуют в украинской политической элите. Украинский президент Петр Порошенко любой ценой хочет остаться у власти и подобными разговорами может создать искусственное военное положение в стране и сорвать президентские выборы. Российский МИД неоднократно заявлял, что разговоры о российской агрессии к Украине не соответствуют действительности.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.