Оттава, 28 июля. Власти Канады решили выделить Украине военную помощь в размере 7,2 миллионов долларов. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Харджит Саджан.

По его словам, власти Канады заинтересованы в развитии успешной, безопасной и демократической Украины.

«Канада предоставила ВСУ нелетальное военное оборудование на сумму более 16 миллионов долларов, вещи еще на 7,25 миллионов долларов будут доставлены до конца марта 2019 года», — заявил министр Харджит Саджан.

При этом министр отметил, что Канада поддерживает Украину «перед лицом российской агрессии».

Отметим, что Киев неоднократно обвинял российские власти в несуществующей агрессии. Подобная риторика свидетельствует о проблемах, которые существуют в украинской политической элите. Украинский президент Петр Порошенко любой ценой хочет остаться у власти и подобными разговорами может создать искусственное военное положение в стране и сорвать президентские выборы. Российский МИД неоднократно заявлял, что разговоры о российской агрессии к Украине не соответствуют действительности.