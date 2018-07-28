Путин назвал Армейские международные игры хорошей традицией

Москва, 28 июля. Президент России Владимир Путин назвал хорошей традицией Армейские международные игры. Об этом говорится в приветствии главы государства, направленном гостям и участникам четвертых Игр.

«Важно, что эти масштабные, зрелищные соревнования становятся хорошей традицией», — говорится в послании.

Путин отметил, что с каждым годом в Играх принимают участие все больше военнослужащих из РФ и других государств. По словам главы государства, мероприятие предоставляет служащим возможность «продемонстрировать выучку и мастерство, выносливость и твердость характера, умение работать в команде».

Глава государства подчеркнул, что Армейские международные игры проходят на высоком организационном уровне и способствуют развитию международного военно-технического сотрудничества и популяризации воинской службы.

В заключение Путин пожелал участникам Игр успехов, а болельщикам — добрых и незабываемых впечатлений.

Армейские международные игры открылись в подмосковном парке «Патриот» в субботу. В 2018 году в них принимают участие около 200 команд из более чем 30 стран мира.