Меню
Россия
Путин назвал Армейские международные игры хорошей традицией
Общество
Путин принимает участие в праздновании 1030-летия крещения Руси
Следующая новость
Загрузка...

    Путин назвал Армейские международные игры хорошей традицией

    49

    Путин назвал Армейские международные игры хорошей традицией

    Москва, 28 июля. Президент России Владимир Путин назвал хорошей традицией Армейские международные игры. Об этом говорится в приветствии главы государства, направленном гостям и участникам четвертых Игр.

    «Важно, что эти масштабные, зрелищные соревнования становятся хорошей традицией», — говорится в послании.

    Путин отметил, что с каждым годом в Играх принимают участие все больше военнослужащих из РФ и других государств. По словам главы государства, мероприятие предоставляет служащим возможность «продемонстрировать выучку и мастерство, выносливость и твердость характера, умение работать в команде».

    Глава государства подчеркнул, что Армейские международные игры проходят на высоком организационном уровне и способствуют развитию международного военно-технического сотрудничества и популяризации воинской службы.

    В заключение Путин пожелал участникам Игр успехов, а болельщикам — добрых и незабываемых впечатлений.

    Армейские международные игры открылись в подмосковном парке «Патриот» в субботу. В 2018 году в них принимают участие около 200 команд из более чем 30 стран мира.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.