Порошенко назвал автокефалию УПЦ залогом независимости Украины

Киев, 28 июля. Получение УПЦ автокефалии якобы укрепит независимость и самостоятельность государства, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Православная община Украины — одна из крупнейших в мире. Она не может быть приложением к кому-то. Томос об автокефалии завершит утверждение независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу и межконфессиональный мир», — заявил Порошенко в Twitter.

Ранее президент Украины заявил, что видит в РПЦ «угрозу». В свою очередь глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что данный вопрос имеет мало отношения к УПЦ, абсурден с точки зрения церковного права и нужен Порошенко для продвижения своих политических целей.