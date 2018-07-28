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Украина
Порошенко назвал автокефалию УПЦ залогом независимости Украины
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    Порошенко назвал автокефалию УПЦ залогом независимости Украины

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    Порошенко назвал автокефалию УПЦ залогом независимости Украины

    Киев, 28 июля. Получение УПЦ автокефалии якобы укрепит независимость и самостоятельность государства, заявил президент Украины Петр Порошенко.

    «Православная община Украины — одна из крупнейших в мире. Она не может быть приложением к кому-то. Томос об автокефалии завершит утверждение независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу и межконфессиональный мир», — заявил Порошенко в Twitter.

    Ранее президент Украины заявил, что видит в РПЦ «угрозу». В свою очередь глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что данный вопрос имеет мало отношения к УПЦ, абсурден с точки зрения церковного права и нужен Порошенко для продвижения своих политических целей.

    Автор: Катерина Михайлиди
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