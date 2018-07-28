Совет Федерации одобрил повышение НДС и сохранение ставки соцвзносов

Москва, 28 июля. Совет Федерации одобрил повышение ставки налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года с 18% до 20% и сохранение ставки страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%. Такое решение сенаторы приняли на заседании в субботу.

Согласно закону, все действующие льготные ставки по НДС будут сохранены, а за автопроизводителями сохранится право получать вычеты на суммы НДС, которые были уплачены при покупке товаров, даже в том случае, если покупка совершалась за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

Нулевая ставка НДС будет продлена до 2025 года для авиаперевозок в Крым, Севастополь и Калининград, такая же ставка будет введена на авиаперевозки на Дальний Восток.

Действующая ставка взноса на обязательное пенсионное страхование сохранится на уровне 22%. Свой размер также не изменит ставка взноса в 10% на зарплаты, превышающие установленную предельную величину.

Некоммерческим и благотворительным организациям до 2025 года сохранят пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (20%), медстрахование и страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0%).