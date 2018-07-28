«Истерия на запредельном уровне»: Пушков объяснил, как в США хотят помешать встречам Путина и Трампа

Москва, 28 июля. В США противники нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном будут поддерживать в стране антироссийскую истерию, чтобы помешать новым встречам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Такое мнение сенатор высказал на своей странице в Twitter, отметив, что оба лидера выступают за новые контакты: Трамп открыт для приглашения приехать в Москву, Путин готов отправиться в Вашингтон.

«Но враги нормализации отношений сделают все, чтобы не состоялся ни тот, ни другой визит. Градус антироссийской истерии в США будут стараться поддерживать на запредельном уровне», — спрогнозировал Пушков.

Трамп открыт для приглашения приехать в Москву, Путин готов отправиться в Вашингтон. Но враги нормализации отношений сделают все, чтобы не состоялся ни тот, ни другой визит. Градус антироссийской истерии в США будут стараться поддерживать на запредельном уровне. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 28, 2018

Первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. На ней стороны отметили сближение позиций по сирийскому вопросу, обсудили ситуацию на Украине и развитие двусторонних отношений. Также после переговоров Трамп пригласил Путина провести новую встречу в Вашингтоне.

Изначально визит планировался на осень этого года, позже встречу передвинули на 2019 год из-за так называемого «российского дела». В субботу стало известно, что в конгресс США была внесена резолюция, призывающая запретить Трампу вести переговоры с Путиным тет-а-тет.