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«Истерия на запредельном уровне»: Пушков объяснил, как в США хотят помешать встречам Путина и Трампа
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    «Истерия на запредельном уровне»: Пушков объяснил, как в США хотят помешать встречам Путина и Трампа

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    «Истерия на запредельном уровне»: Пушков объяснил, как в США хотят помешать встречам Путина и Трампа

    Москва, 28 июля. В США противники нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном будут поддерживать в стране антироссийскую истерию, чтобы помешать новым встречам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    Такое мнение сенатор высказал на своей странице в Twitter, отметив, что оба лидера выступают за новые контакты: Трамп открыт для приглашения приехать в Москву, Путин готов отправиться в Вашингтон.

    «Но враги нормализации отношений сделают все, чтобы не состоялся ни тот, ни другой визит. Градус антироссийской истерии в США будут стараться поддерживать на запредельном уровне», — спрогнозировал Пушков.

    Первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. На ней стороны отметили сближение позиций по сирийскому вопросу, обсудили ситуацию на Украине и развитие двусторонних отношений. Также после переговоров Трамп пригласил Путина провести новую встречу в Вашингтоне.

    Изначально визит планировался на осень этого года, позже встречу передвинули на 2019 год из-за так называемого «российского дела». В субботу стало известно, что в конгресс США была внесена резолюция, призывающая запретить Трампу вести переговоры с Путиным тет-а-тет.

    Автор: Василий Котов
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