Фрегат «Адмирал Горшков» поднял Андреевский флаг и официально вошел в состав ВМФ России

На «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 28 июля, накануне Дня ВМФ России, торжественно подняли Андреевский флаг на фрегате «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — головном корабле проекта 22350, сообщает Федеральное агентство новостей. Этой церемонией фрегат официально принимается в состав ВМФ страны — на главный военно-морской парад в Кронштадте 29 июля «Адмирал Горшков» выйдет уже кораблем Северного флота.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» получил морское крещение Андреевским флагом там же, где и был создан — на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, где строятся все многоцелевые корабли дальней морской зоны проекта 22350. Они обладают водоизмещением 4,5 тысячи тонн, а их размер смогут оценить зрители в Кронштадте — это корабли-гиганты длиной в 135 метров и шириной 16 метров. Они могут уходить на 8000 км от гавани и автономно существовать в море около месяца с экипажем в 200 человек на борту.

Главное ударное вооружение этих боевых кораблей — комплекс крылатых ракет «Калибр-НК». Кроме этого, «Адмирал Горшков» несет на борту корабельную артиллерийскую установку А-192 «Армат» и зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут» — систему, объединяющую все средства ПВО на корабле.

Фрегаты проекта 22350 стали первыми боевыми кораблями российского флота, оснащенными этой системой. От высокоточного оружия противника корабли защищены новейшей системой радиоэлектронной борьбы 5П-28 — она «прячет» фрегаты от радиотехнической разведки. В ближайшие несколько лет к «Адмиралу Горшкову» присоединятся такие же фрегаты «Касатонов», «Головко» и «Исаков».

«Законченный и совершенный корабль», как называют «Адмирала» судостроители, создавался непросто: головной фрегат проекта заложили на «Северной верфи» 1 февраля 2006 года, а на испытания он вышел только в ноябре 2014 года. Фрегат ждали в Северном флоте в ноябре 2016 года, но подъем Андреевского флага перенесли сначала на первое полугодие 2017 года, а затем — на 2018 год.

«Вследствие инновационности «Горшков» нуждался в продолжительной отладке работы систем нового поколения. Сейчас достигнут результат, когда все корабельные системы и механизмы, комплексы вооружения надежно работают», — объясняет генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев.

«Адмирал Горшков» продолжил государственные испытания в Североморске после ремонта маршевого двигателя, а 2 июля вместе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», АПЛ «Орел» и «Североморск» начал межфлотский переход в Кронштадт.

Накануне Дня ВМФ России по морской традиции на новом корабле флота подняли Андреевский флаг.

«Поднять и не спускать ни при каких обстоятельствах, — наказал командиру корабля Виктор Бурсук, начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения ВМФ, заместитель главнокомандующего Военно-Морского Флота Российской Федерации по вооружению. — У нас был длительный и бурный путь к сдаче корабля. Во время испытаний он прошел более 70 000 миль в условиях северных морей, и мы достигли положительных результатов испытаний. Теперь путь проляжет в родную базу, где его уже очень ждут. Спасибо за подарок, который флот получил в канун своего праздника».

Андреевский военно-морской флаг отныне будет сопровождать фрегат на всех его боевых задачах и в морских переходах.

Под этим же флагом (его ранней версией) начинала своей плавание петровская «Полтава» — первый линейный корабль Балтийского флота. Точная реплика флагмана петровского флота также примет участие в торжественном военно-морском параде в Кронштадте 29 июля, правда, стоя на рейде.

Андреевский флаг — голубой Андреевский крест на белом поле — просуществовал до Октябрьского переворота, после чего был сменен на красное полотнище. И вновь вернулся на российские корабли в 1992 году. С этого времени исторический Андреевский флаг обозначает принадлежность боевых кораблей флота к Российской Федерации во всех водах Мирового океана.