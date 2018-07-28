«Путь в никуда»: митрополит Иларион назвал абсурдной идею украинской автокефалии

Москва, 28 июля. Предоставление неканоническим сообществам на Украине автокефалии является абсурдом согласно церковному праву. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион, назвав идею президента Украины Петра Порошенко об украинской автокефалии «путем в никуда».

Митрополит подчеркнул, что вопрос очень политизирован и имеет мало отношения к Украинской православной церкви, которая самостоятельна в самоуправлении и имеет более широкие права по сравнению с некоторыми автокефальными церквями.

«Предоставлять автокефалию безымянному конгломерату неканонических сообществ Украины с канонически недействительной иерархией – это с точки зрения церковного права абсурд, путь в никуда», — подчеркнул собеседник агентства», — заявил митрополит Иларион РИА Новости.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о возможном предоставлении автокефалии УПЦ. Как подчеркнул глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, данную инициативу не поддержала ни одна из поместных церквей, подавляющее большинство которых открыто выступило против этого.