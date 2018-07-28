«КПРФ не может повести за собой»: эксперт объяснил провальную явку на митингах против пенсионной реформы

Митинги КПРФ против пенсионной реформы сегодня проходят по всей стране. Люди вышли на улицы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Новосибирске, Москве. Однако привлечь широкую общественность и достичь желаемого результата организаторам акций протеста не удалось — поддержать митингующих пришли немногие.

Во многих регионах количество заявленных участников акции в разы отличалось от числа тех, кто все-таки пришел. Так, по данным МВД, в Усть-Илимске протестовать против пенсионной реформы должны были 300 человек, но только 20 из них в действительности собрались, чтобы сказать свое гордое «нет».

Активнее оказались жители Петропавловска-Камчатского. Там на улицы вышли около двухсот человек. В Хабаровске коммунистов поддержали порядка 400 митингующих, в Омске — 650. Чуть более убедительно акция протеста выглядела в Новосибирске: там выразить недовольство собрались аж 1200 человек.

Нежелание людей выходить на улицы даже по такому острому вопросу говорит о том, что люди перестали доверять КПРФ, объясняет в интервью Федеральному агентству новостей директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, у коммунистов остается все меньше сил для того, чтобы повести людей за собой.

«Такая низкая «явка» на митинги говорит о том, что все меньше людей КПРФ может привлечь под свои знамена даже по такому резонансному вопросу, как повышение пенсионного возраста, — говорит эксперт. — Население коммунистам попросту не верит. Ведь члены партии КПРФ сидят в Госдуме вместе со всеми остальными, участвуют там в принятии решений. А здесь они, оказывается, такие вот бунтари.

Но из-за недоверия к партии люди, даже будучи очень недовольными, не пойдут. Конечно, вопрос пенсии очень серьезный. И у многих на этот счет есть свое мнение. Все ожидают начала широкой дискуссии. Но даже в тех регионах, где сейчас проходят выборы и политическая обстановка накалена, акции протеста все равно оказались провальными. Я думаю, на эти митинги многие пришли по привычке. Кто-то попросту считает традицией участие в подобных событиях».

Не было среди митингующих и единства. В каждом регионе красной нитью проходила своя тема. Так, в Петропавловске-Камчатском люди были недовольны лишь самим фактом повышения пенсионного возраста. В Южно-Сахалинске митингующие потребовали от депутатов областной думы отозвать положительное заключение об изменениях пенсионного законодательства, направленное в ГД.

Напомним, 19 июля Госдума рассмотрела пенсионный маневр в первом чтении. Реформе предстоит широкое обсуждение на всех уровнях. Второе, основное чтение намечено на осеннюю сессию.