Совфед одобрил договор с Филиппинами о выдаче преступников

Москва, 28 июля. Совет Федерации ратифицировал договор между Россией и Филиппинами о сотрудничестве в правовой сфере и выдаче преступников на 441 заседании 28 июля.

Соглашение было подписано в Маниле 13 ноября 2017 года. Договор призван создать международно-правовую базу для сотрудничества двух стран в юридической и правовой сферах.

Согласно договору, страны обязуются выдавать преступников по соответствующему запросу для их дальнейшего преследования или исполнения приговора. Отмечается, что деяния должны быть признаны уголовно наказуемыми в обоих государствах.

При поступлении запросов, которые связаны с судебными инстанциями, компетентным органом в России назначается Минюст. Если же запрос связан с расследованием преступления или предварительным следствием, то дело будет передано в Генеральную прокуратуру.

Аналогичные договоры о выдаче преступников и сотрудничестве заключены с 49 странами мира.