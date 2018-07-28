Глава Чернобыльской АЭС ушел в отставку из-за конфликта с властями Украины

Киев, 28 июля. Глава Чернобыльской атомной электростанции Игорь Грамоткин ушел в отставку из-за конфликта с минэкологии Украины. Об этом говорится в обращении Грамоткина к коллективу, опубликованном на сайте ЧАЭС.

Как считает Грамоткин, руководство украинского министерства экологии спровоцировало конфликт с руководством Чернобыльской АЭС чтобы помешать завершению ряда проектов — нового безопасного конфайнмента и хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2.

«С сожалением вынужден констатировать, что на пути завершения проектов возникла серьезная преграда в виде искусственно созданного конфликта между руководством министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС, которая ставит под сомнение возможность реализации вышеописанного позитивного сценария», — говорится в обращении.

Грамоткин уточнил, что 20 июля он был исключен из состава делегации от Украины на заседании Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда «Укрытие» и доноров Счета ядерной безопасности. В этой связи он не мог обсудить критические вопросы, связанные с реализацией проектов ЧАЭС.

По словам Грамоткина, конфликт влияет на сроки и ход реализации проектов, что может привести к наложению дополнительных обязательств на Украину.