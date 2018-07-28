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Украина
Глава Чернобыльской АЭС ушел в отставку из-за конфликта с властями Украины
Украина
Глава Чернобыльской АЭС ушел в отставку из-за конфликта с властями Украины
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    Глава Чернобыльской АЭС ушел в отставку из-за конфликта с властями Украины

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    Глава Чернобыльской АЭС ушел в отставку из-за конфликта с минэкологии Украины

    Киев, 28 июля. Глава Чернобыльской атомной электростанции Игорь Грамоткин ушел в отставку из-за конфликта с минэкологии Украины. Об этом говорится в обращении Грамоткина к коллективу, опубликованном на сайте ЧАЭС.

    Как считает Грамоткин, руководство украинского министерства экологии спровоцировало конфликт с руководством Чернобыльской АЭС чтобы помешать завершению ряда проектов — нового безопасного конфайнмента и хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2.

    «С сожалением вынужден констатировать, что на пути завершения проектов возникла серьезная преграда в виде искусственно созданного конфликта между руководством министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС, которая ставит под сомнение возможность реализации вышеописанного позитивного сценария», — говорится в обращении.

    Глава Чернобыльской АЭС ушел в отставку из-за конфликта с минэкологии Украины

    Грамоткин уточнил, что 20 июля он был исключен из состава делегации от Украины на заседании Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда «Укрытие» и доноров Счета ядерной безопасности. В этой связи он не мог обсудить критические вопросы, связанные с реализацией проектов ЧАЭС.

    По словам Грамоткина, конфликт влияет на сроки и ход реализации проектов, что может привести к наложению дополнительных обязательств на Украину.

    «Кроме того, вынос данного конфликта в публичное пространство, будет означать в первую очередь имиджевые потери для Украины», — добавил глава ЧАЭС, объявляя о своей отставке.

    Автор: Василий Котов
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