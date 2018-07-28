«Читать не смог, слезы застлали глаза»: в Сети изучили украинский учебник географии

Москва, 28 июля. Содержание украинского учебника по географии для учащихся восьмого класса вызвало множество вопросов у пользвоателей соцсетей. Внимание на школьное пособие обратил журналист Андрей Манчук.

Согласно мнению авторов Петра Масляка и Светланы Капирулиной, границы территории Украины не менялись в течение тысячелетий, а жители страны на протяжении всего этого времени занимались земледелием и разводили скот.

«Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, питается весь мир», — гласит информация из учебника.

Также выяснилось, что о древних украинцах упоминали еще «античные ученые», а сегодня некоторые немецкие исследователи якобы считают их «славянизированными германцами».

«В украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому языкам, которых нет в русском языке (например, украинское слово «цибуля» и немецкое zwiebel (лук)», — аргументируют свои доводы авторы.

Кроме того, читатели могут узнать из учебника, что украинская нация сделала для изучения и освоения космоса больше, «чем все остальные народы мира вместе взятые».

«Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы. Наша нация дала человечеству Крылья», — учтверждают авторы.

Учебник был одобрен Минобразования и науки Украины, сообщает «Комсомольская правда». Однако его содержание вызвало недоумение как у россиян, так и у самих украинцев.

«Это подразумевается экономическая география? Подано на уровне первобытного строя…» — считает пользователь Facebook Ольга Бороденко.

«Ослов делают из детей, ослов и получат», — сокрушается Светлана Тарасюк.

«Просматриваю: это не книга — просто «песня» какая-то!.. Можно без адаптации разбирать на цитаты и демотиваторы», — шутит Doc Klaus.

«Чой-то вспомнили про уникальную генетически украинскую трипольскую пшеницу, и забыли упомянуть генетически украинского учёного-ботаника и генетика Трофима Лысенко, который по этой самой пшенице специализировался», — отмечает Иван Кавот.

«После Циолковского-Наливайко читать дальше не смог, от смеха слезы застлали глаза. Попробую закончить минут через 50, может отойду от шока!» — пишет в комменатриях Андрей В. Марочкин.

«Пипл зря гогочет, и если это безумие не остановить, то через несколько лет из постмайданноего поколение слепят големов», — считает Witalij Franz.

«Наркоманы и сумасшедшие должны лечиться, выпускать книги, ими написанные да еще и для детей — преступление перед человечеством», — резко отреагировала на цитаты из учебника Olga Altey.

«Наша беда в том, что те, кто должны принимать таблетки, принимают законы», — отмечает Светлана Светлана.

«Это просто прекрасно. Думаю, в Голливуде по этому учебнику можно блокбастер снять», — комментирует Виталий Камелин.