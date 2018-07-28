Фото и видео самого длительного затмения Луны в XXI веке публикуют очевидцы
Москва, 28 июля. Пользователи выкладывают в Сеть фотографии самого длинного Лунного затмения в XXI веке.
Оно началось в пятницу, 27 июля в 21.24 по московскому времени и продлилось до 1.19. Столь продолжительное затмение возникло из-за того, что Луна максимально отдалилась от Земли и стала меньше тени, которую отбрасывает наша планета.
После того как Луна оказалась полностью в тени Земли, она окрасилась в багровый цвет.
Затмение можно было наблюдать на всей территории России, включая Дальний Восток. Однако лучше всего оно просматривалось на Южном Урале и Северном Кавказе.
ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ???? И МАРС ????Несмотря на советы астрологов , я все же смотрела затмение) главное какую программу ты сам закладываешь ❤️ Марс моя планета! Я не могла пропустить ❤️ Кто смотрел в живую?! это очень красиво!!! Заложите намерение , отчистится от лишнего и настроится на любовь и счастье ???? #лунноезатмение #лунноезатмение2018 #затмение #марс #мангала #красиво #астрология #счастье #программа #гармония