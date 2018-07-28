Фото и видео самого длительного затмения Луны в XXI веке публикуют очевидцы

Москва, 28 июля. Пользователи выкладывают в Сеть фотографии самого длинного Лунного затмения в XXI веке.

Оно началось в пятницу, 27 июля в 21.24 по московскому времени и продлилось до 1.19. Столь продолжительное затмение возникло из-за того, что Луна максимально отдалилась от Земли и стала меньше тени, которую отбрасывает наша планета.

После того как Луна оказалась полностью в тени Земли, она окрасилась в багровый цвет.

Затмение можно было наблюдать на всей территории России, включая Дальний Восток. Однако лучше всего оно просматривалось на Южном Урале и Северном Кавказе.