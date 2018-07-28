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ОАК получила 1,32 млрд рублей на модернизацию производства самолетов Ил-96-400М
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    ОАК получила 1,32 млрд рублей на модернизацию производства самолетов Ил-96-400М

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    ОАК получила 1,32 млрд рублей на модернизацию производства самолетов Ил-96-400М

    Москва, 28 июля. Российское правительство выделило 1,32 миллиарда рублей публичному акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация» на модернизацию, реконструкцию и новое техническое оснащение производства самолетов Ил-96-400М.

    Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабинета министров. Согласно документу, ОАК получит бюджетные инвестиции, чтобы потом сделать взнос в уставный капитал дочернего ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

    Уточняется, что самолеты Ил-96-400М должны быть введены в эксплуатацию в 2020 году. Модернизация производственных мощностей ПАО «ВАСО» позволит организовать серийное производство самолета. Это даст возможность повысить транспортную доступность для населения страны и снизить закупки зарубежных воздушных судов.

    Автор: Василий Котов
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