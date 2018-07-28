В России упростили порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

Москва, 28 июля. Россиянам будет проще получить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Постановление об изменении порядка предоставления субсидий подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Документ в субботу был опубликован на сайте российского правительства. Согласно тексту документа, при подаче заявления на субсидии для оплаты услуг ЖКХ граждане РФ будут самостоятельно декларировать состав семьи.

«Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми исключаются случаи истребования у граждан справок о составе семьи», — говорится в документе.

При этом уполномоченные органы смогут проводить выборочные проверки предоставленных сведений. Так, они смогут направлять запросы в организации, управляющие многоквартирным домом. За предоставление недостоверных сведений граждан будут привлекать к ответственности.

Ранее в российском министерстве строительства и ЖКХ рассказали, как в стране изменились тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.