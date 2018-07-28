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В России упростили порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ
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    В России упростили порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

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    В России упростили порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

    Москва, 28 июля. Россиянам будет проще получить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Постановление об изменении порядка предоставления субсидий подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    Документ в субботу был опубликован на сайте российского правительства. Согласно тексту документа, при подаче заявления на субсидии для оплаты услуг ЖКХ граждане РФ будут самостоятельно декларировать состав семьи.

    «Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми исключаются случаи истребования у граждан справок о составе семьи», — говорится в документе.

    При этом уполномоченные органы смогут проводить выборочные проверки предоставленных сведений. Так, они смогут направлять запросы в организации, управляющие многоквартирным домом. За предоставление недостоверных сведений граждан будут привлекать к ответственности.

    Ранее в российском министерстве строительства и ЖКХ рассказали, как в стране изменились тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

    Автор: Василий Котов
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