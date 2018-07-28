Борисов рассказал о новом стратегическом оружии России

Красноярск, 28 июля. Вооруженные силы РФ в ближайшие годы получат новейшее высокоточное оружие. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Высокоточное оружие, серьезные информационные системы, новинки в области стратегического вооружения», — рассказал он, информируя о реализации программы вооружения на 2018—2027 годы.

Новое стратегическое оружие будет произведено в Красногорске, добавил Борисов. Особое внимание при его создании будет уделено вопросам диверсификации, уточнил он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о поставке в ВС РФ более 600 новых единиц вооружения и спецтехники за второй квартал текущего года. Речь идет как о самолетах и вертолетах, так и о радиолокационных станциях и боевых кораблях.