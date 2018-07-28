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Борисов рассказал о новом стратегическом оружии России
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    Борисов рассказал о новом стратегическом оружии России

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    Борисов рассказал о новом стратегическом оружии России

    Красноярск, 28 июля. Вооруженные силы РФ в ближайшие годы получат новейшее высокоточное оружие. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

    «Высокоточное оружие, серьезные информационные системы, новинки в области стратегического вооружения», — рассказал он, информируя о реализации программы вооружения на 2018—2027 годы.

    Новое стратегическое оружие будет произведено в Красногорске, добавил Борисов. Особое внимание при его создании будет уделено вопросам диверсификации, уточнил он.

    Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о поставке в ВС РФ более 600 новых единиц вооружения и спецтехники за второй квартал текущего года. Речь идет как о самолетах и вертолетах, так и о радиолокационных станциях и боевых кораблях.

    Автор: Катерина Михайлиди
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