Ветеран Великой Отечественной войны рассказал о секрете счастья

Новороссийск, 28 июля. 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Москалец из Новороссийска поделился секретом своего долголетия.

По его словам, своим долголетием он обязан, тому, что всегда старался принести пользу окружающим.

«С удовольствием живу и стараюсь в свои 95 все равно принести пользу окружающим, думаю, это естественная потребность любого человека», — рассказал ветеран.

После призыва на фронт он отучился в военном училище на десантника. Участвовал в обороне Малой Земли — небольшого участка суши на берегу Цемесской бухты в феврале 1943 года. Оборона заняла 225 дней.

Одно из самых ярких воспоминаний у ветерана — об окончании войны.

«Когда объявили капитуляцию Германии, была непередаваемая радость у всех. Но в память больше всего врезались белые скатерти, которыми прямо на улице были накрыты длинные столы, и эти скатерти раскачивало на ветру», — рассказал он журналистам РИА Новости.

На здоровье Москалец не жалуется, отмечает только, что в последнее время подводит память. Мужчина с нетерпением ждет парада в честь Дня Военно-морского флота, а также Дня Победы.