Меню
Общество
Ветеран Великой Отечественной войны рассказал о секрете счастья
Украина
Глава Чернобыльской АЭС ушел в отставку из-за конфликта с властями Украины
Следующая новость
Загрузка...

    Ветеран Великой Отечественной войны рассказал о секрете счастья

    300

    Ветеран Великой Отечественной войны рассказал о секрете счастья

    Новороссийск, 28 июля. 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Москалец из Новороссийска поделился секретом своего долголетия.

    По его словам, своим долголетием он обязан, тому, что всегда старался принести пользу окружающим.

    «С удовольствием живу и стараюсь в свои 95 все равно принести пользу окружающим, думаю, это естественная потребность любого человека», — рассказал ветеран.

    Ветеран Великой Отечественной войны рассказал о секрете счастья

    После призыва на фронт он отучился в военном училище на десантника. Участвовал в обороне Малой Земли — небольшого участка суши на берегу Цемесской бухты в феврале 1943 года. Оборона заняла 225 дней.

    Одно из самых ярких воспоминаний у ветерана — об окончании войны.

    «Когда объявили капитуляцию Германии, была непередаваемая радость у всех. Но в память больше всего врезались белые скатерти, которыми прямо на улице были накрыты длинные столы, и эти скатерти раскачивало на ветру», — рассказал он журналистам РИА Новости.

    На здоровье Москалец не жалуется, отмечает только, что в последнее время подводит память. Мужчина с нетерпением ждет парада в честь Дня Военно-морского флота, а также Дня Победы.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.