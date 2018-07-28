Сирия: РФ и Турция зафиксировали семь нарушений в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб

Москва, 28 июля. Российские и турецкие специалисты в Центре по примирению враждующих сторон за минувшие сутки зафиксировали семь случаев нарушения режима прекращения боевых действий в сирийских провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб.

Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в субботу.

«Российской частью <…> зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Латакия – два, Хама – один», — уточняется в документе.

Турецкая сторона сообщила о четырех случаях стрельбы: по одному нарушению было зафиксировано в Алеппо и Идлибе, еще два нарушения произошли в Хаме.

Также в течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию. 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны было доставлено в населенный пункт Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор. Врачи оказали помощь 88 жителям.

Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов и вооруженных формирований за последние 24 часа не подписывались.