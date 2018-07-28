Донбасс сегодня: ДНР обнаружила «батальон-призрак» ВСУ, в Киеве подтвердили разведданные республик

Донбасс, 28 июля. Печальные итоги подведены генералом ВСУ и главным военным прокурором Украины. ДНР обнаружила в ВСУ «батальон-призрак». Украинские СМИ дискредитируют ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Украинский генерал подвел итоги первого полугодия в ВСУ

Разведка Донецкой народной республики получила доступ к докладу командующего сухопутными войсками Украины генерала-полковника Сергея Попко. Украинский генерал подвел итоги работы подчиненных частей и соединений армии в первом полугодии 2018 года.

В ходе проверки выявлены серьезные недостатки с комплектованием частей и соединений, большие проблемы с воинской дисциплиной, невыполнение и срывы выполнения боевых планов и задач, а также задержки выплат денежного содержания. Генерал особо раскритиковал передовые части, дислоцирующиеся в зоне силовой операции в Донбассе. Особое внимание уделено количеству небоевых потерь солдат и офицеров, а также самоубийствам военнослужащих ВСУ.

Призрачный батальон ВСУ

В свою очередь военные ДНР провели свое расследование в части задержек выплат денежного содержания украинским бойцам. В распоряжении командования республики оказались документы, раскрывающие масштабные хищения в украинской армии.

На примере 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины, дислоцированной в Киеве, наружу «выползли» данные о якобы прохождении службы в зоне Операции объединенных сил Киева в Донбассе четырехсот военнослужащих бригады.

Ежемесячно бойцы «призрачного батальона» получали до 10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей) надбавки каждый за «выполнение боевых задач в зоне силовой операции», в которой они ни разу не были.

В Киеве прозрели

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обрушился с критикой на украинских волонтеров. Согласно докладу военного надзирателя, за последнее время в разных частях мирной Украины изъяты 300 гранатометов, около 15 тонн взрывчатки и более тысячи автоматов. Все это «добро» прибыло в спокойную Украину из Донбасса.

Основную роль в контрабанде оружия Матиос отвел волонтерам, сообщив о том, что общественники переоборудуют свои автомобили, устанавливая двойное дно и вывозя оружие и боеприпасы из опекаемых ими подразделений ВСУ. Стоит также отметить, что реализация подобных массовых схем практически невозможна без участия в ней командования подразделений, откуда вывозится оружие, и самих военнослужащих ВСУ.

Таким образом, главный военный прокурор Украины хоть и косвенно, но подтвердил информацию, еженедельно транслируемую разведкой народных республик об оружейном бизнесе, процветающем под прикрытием волонтерской деятельности. Отмечу также, что данное заявление ложится в канву объявленной командующим ООС генералом [Сергеем] Наевым борьбы с присутствием волонтеров на передовых. Ведь общественники существенно осложняют жизнь командованию силовиков, «сливая» в украинские СМИ информацию и видео о «победах» украинских вояк, тем самым подтверждая нарушение ВСУ режима прекращения огня и минских соглашений.

Украинские СМИ: «ДНР уничтожает все украинское»

Со ссылкой на сообщения якобы местных жителей поселка Еленовка в ДНР украинские СМИ погнали информацию о «борьбе республиканских властей» с украинской культурой и искусством.

Речь о закрашивании портрета украинского писателя Тараса Шевченко, которое якобы имело место быть в одной из школ Еленовки. Ни конкретный адрес школы, ни фото «кощунства» не приводятся. То есть, по традиции, данных для проверки достоверности данного сообщения недостаточно. Видимо, на это и был расчет.

А вот аккаунт-источник «местного жителя», идентификатор которого старательно заштриховали украинские журналисты, удалось найти. Страница принадлежит некоему FREEman, фотография реального человека отсутствует. А это само по себе уже говорит о недостоверности приведенной информации.

Напомню читателю, что, согласно Конституции Донецкой республики, в государстве равнозначными являются два языка — русский и украинский. Борьбы с памятниками украинским писателям никто не ведет. Более того, бюст Тарасу Шевченко стоит на центральном столичном бульваре Шевченко в Донецке перед зданием правительства ДНР. В школах изучаются украинский язык и литература.

А буквально за 15 километров от центра Донецка, на подконтрольной Киеву территории Донбасса, в школах снимают русский язык и литературу с обязательной программы изучения и увольняют учителей русского языка и литературы.