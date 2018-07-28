Военный прокурор Украины рассказал о завершении расследования дела Савченко

Москва, 28 июля. Главный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о скором завершении расследования дела депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. По его словам, дело будет завершено в течение следующих 10 дней.

«Процессуально — хочу сказать, что в ближайшие 10 дней расследование дела указанных лиц — подозреваемых Рубана и народного депутата Савченко — будет закончено, проведены все необходимые следственные действия, будут объявлены материалы, чтобы они знакомились», — указал он.

После ознакомления материалы дела будут переданы в суд.

Напомним, Надежду Савченко и Владимира Рубана подозревают в подготовке терактов на Украине. После продления ареста нардеп объявила бессрочную голодовку.

Рубан был задержан с оружием на линии разграничения в марте. Следствие инкриминирует Савченко и Рубану подготовку обстрела здания в правительственном квартале Киева и убийства украинского руководства, а также захвата Верховной рады.