Госстат Украины рассказал о темпах роста задолженности по зарплате в стране

Киев, 28 июля. Государственная служба Украины рассказала о темпах роста задолженности по выплате заработной платы в стране. Согласно ее данным, к июлю размер долга достиг 2,723 миллиарда гривен.

Госстат уточняет, что за июнь сумма задолженности по зарплате экономическим активных предприятий увеличилась на 11%, к 1 июля она выросла до 1,566 миллиарда гривен.

Наиболее высокие темпы роста за последний месяц были зафиксированы в Волынской области (50,2%). Более позитивная ситуация наблюдается в Киеве. В украинской столице в июне рост задолженности составил 4,1%.

Снижение задолженности в июне служба зафиксировала в Винницкой области, Ривненской, Николаевской, Ивано-Франковской и Кировоградской.

Напомним, в июле в Киеве в связи с невыплатами зарплаты прошли массовые акции протестов украинских горняков. Ранее глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что сегодня задолженность по зарплате шахтерам составляет 38 миллионов долларов, при этом, по официальным данным, задолженность равняется 24 миллионам долларов.