Меню
Новости Сирии
Сирия: более 260 беженцев вернулись на родину за сутки
Украина
Глава Чернобыльской АЭС ушел в отставку из-за конфликта с властями Украины
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: более 260 беженцев вернулись на родину за сутки

    483

    Сирия: более 260 беженцев вернулись на родину за сутки

    Москва, 28 июля. Более 260 сирийских беженцев смогли вернуться на родину за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    «За прошедшие сутки на территорию Сирийской Арабской Республики вернулись 265 беженцев (женщин – 75, детей – 131)», — заявили в Центре приема, распределения и размещения беженцев​​​.

    Их числа вернувшихся беженцев 83 человека пересекли границу с Ливаном через пункт пропуска «Земрани», 148 человек — через пункт пропуска «Маснаа». Из Иордании вернулись 34 человека.

    Всего с 18 июля границу через пункт пропуска «Земрани» пересекли 2 846 человек, через пункт пропуска «Насиб» — 318 человек.

    Напомним, Россия оказывает Сирии помощь в борьбе с терроризмом с 2015 года. Недавно Минобороны РФ сообщило о создании в САР Центра приема, распределения и размещения беженцев,  который контролирует возвращение на родину сирийских беженцев и доставку гуманитарных грузов.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.