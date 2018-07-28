Сирия: более 260 беженцев вернулись на родину за сутки

Москва, 28 июля. Более 260 сирийских беженцев смогли вернуться на родину за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки на территорию Сирийской Арабской Республики вернулись 265 беженцев (женщин – 75, детей – 131)», — заявили в Центре приема, распределения и размещения беженцев​​​.

Их числа вернувшихся беженцев 83 человека пересекли границу с Ливаном через пункт пропуска «Земрани», 148 человек — через пункт пропуска «Маснаа». Из Иордании вернулись 34 человека.

Всего с 18 июля границу через пункт пропуска «Земрани» пересекли 2 846 человек, через пункт пропуска «Насиб» — 318 человек.

Напомним, Россия оказывает Сирии помощь в борьбе с терроризмом с 2015 года. Недавно Минобороны РФ сообщило о создании в САР Центра приема, распределения и размещения беженцев, который контролирует возвращение на родину сирийских беженцев и доставку гуманитарных грузов.