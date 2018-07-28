Сирия, 28 июля. Несколько взрывов прогремели в городе Африн на северо-западе Алеппо. Очередная атака дронов боевиков была отражена российскими ПВО на «Хмеймиме». Курды заявили о захвате террориста ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков на севере Латакии и на западе Идлиба; ведут бои с ИГ в районе населенных пунктов Шаджара и Нафиа в Даръа; продолжают эвакуировать боевиков из Эль-Кунейтры в Идлиб.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): пережила взрывы в городе Африн на северо-западе Алеппо.

Курды: утверждают, что захватили террориста ИГ на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор; подозреваются в организации взрывов в городе Дарат Изза северо-западнее Алеппо.

Провинция Латакия

На западе Латакии боевики незаконных вооруженных формирований вновь предприняли попытку атаки позиций Сирийской арабской армии (САА) при помощи беспилотников. Как передает в сети Twitter военный источник (QalaatAlMudiq), несколько взрывов прогремели в районе города Джабла, расположенного неподалеку от авиабазы «Хмеймим». Как и ранее, все дроны исламистов были сбиты российскими системами ПВО. После нападения части САА нанесли ответные удары по зонам дислокации радикалов, базирующихся на севере провинции в районе Туркоманских гор, сообщает интернет-портал Jisr TV. Кроме того, под обстрелом оказались огневые позиции боевиков на окраине населенного пункта Джиср Аш-Шугур в Идлибе. Напомним, данные территории находятся в оккупации террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и союзных ей исламистских группировок. Сведений о потерях со стороны джихадистов в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Алеппо

Произошел взрыв в населенном пункте Дарат Изза, расположенном северо-западнее Алеппо у границы с провинцией Идлиб. Об этом сообщает информационный портал Jisr TV. Пока неизвестно, какое из террористических формирований несет ответственность за установку взрывного устройства. Напомним, к северо-востоку от города дислоцируются радикалы Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющие подпольную деятельность на территориях, подконтрольных протурецким силам. В то же время в соседнем Идлибе присутствует множество так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1.

Между тем несколько СВУ детонировали в городе Африн на северо-западе региона. Военный источник в сети Twitter (afrinactivists) не передает никаких сведений о возможных жертвах со стороны мирного населения. В организации взрыва оппозиционные СМИ обвиняют подпольные группы курдов, которые пообещали «Сирийской свободной армии» (ССА) отомстить за захват Африна.

Провинция Дейр-эз-Зор

Демократические силы Сирии**** (SDF) заявляют о своих новых «успехах» в Дейр-эз-Зоре. Военный источник в сети Twitter (Rojavian) утверждает, что курдским отрядам удалось задержать одного из террористов «Исламского государства» недалеко от границы с Ираком на юго-востоке провинции. При себе у мужчины находилась крупная сумма денег, которая была конфискована членами SDF. Местные активисты полагают, что арестованный мужчина, вероятно, пытался покинуть территории, подконтрольные «демократическим силам», дабы избежать грабежей и принудительной мобилизации. Напомним, несмотря на повсеместные протесты мирных жителей, курды не прекращают направлять гражданских лиц на фронт без их согласия.

Провинция Даръа

В северо-западной части провинции не утихают ожесточенные столкновения между правительственными войсками и отрядами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством». По информации агентства новостей Al Masdar News, Сирийская арабская армия (САА) атакует позиции боевиков ИГ в районе населенного пункта Шаджара, а также в окрестностях деревни Нафиа, которая перешла под контроль сил САР накануне. Предполагается, что в начале следующего месяца военная операция по зачистке Даръа и Эль-Кунейтры будет полностью завершена. Некоторые из подразделений САА уже передислоцируются на границу между Идлибом и Латакией, где, как ожидается, в скором времени начнется полномасштабное наступление.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что за последнюю неделю в результате боев на юго-западе САР были уничтожены более 180 террористов ИГ. Напомним, о начале операции под названием «Базальт» было объявлено во второй половине июня.

Провинция Хама

Медиа-портал Jisr TV сообщает о том, что шестая партия боевиков и членов их семей, покидающих юго-запад Сирии, прибыла на север Хамы к контрольно-пропускному пункту у города Калаат Аль-Мадик, оккупированного силами вооруженной оппозиции. Напомним, исламисты из провинции Эль-Кунейтра были вынуждены принять предлагаемые правительством условия мирного соглашения и выехать в Идлиб, передав Сирийской арабской армии (САА) занимаемые ранее территории, а также свое оружие. Переговоры с радикалами проводились при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)