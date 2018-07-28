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Политика
КНДР создала рабочую группу по развитию диалога с Японией
Политика
КНДР создала рабочую группу по развитию диалога с Японией
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    КНДР создала рабочую группу по развитию диалога с Японией

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    КНДР создала рабочую группу по развитию диалога с Японией

    Токио, 28 июля. Северная Корея создала рабочую группу по развитию диалога с Японией для ведения переговоров. Как сообщают дипломатические источники, она могла появиться в период между встречами северо- и южнокорейского лидеров и саммитом США и КНДР.

    По данным агентства Kyodo, лидером группы может быть замглавы ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхоль. Однако официально имя пока не называется.

    Встреча президента Южной Кореи Мун Чже Ина и главы КНДР Ким Чен Ына состоялась в апреле, а саммит США — КНДР — 12 июня, сообщает «Комсомольская правда».

    Автор: Катерина Михайлиди
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