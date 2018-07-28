Москва, 28 июля. Духовное и культурное единство русских, украинцев и белорусов, наследников «киевской купели крещения», переживет политические конфликты, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В эти дни православные России, Украины, Белоруссии, Молдавии и Приднестровья празднуют 1030-летие Крещения Руси. Как отметил Иларион, Крещение Руси является очень глубоким и исторически сильным фактором духовного единства народов. Он призвал не пытаться использовать праздник в политических целях.

«Если мы откажемся от попыток использовать этот общий праздник в частных политических целях, то все мы: и русские, и белорусы, и украинцы — будем черпать в нем свои силы», — пояснил митрополит в интервью РИА Новости.

Иларион подчеркнул, что прошедшие 1030 лет вмещают в себя «всю наличествующую историю» трех государств, и «общий стаж» совместной жизни русских, украинцев и белорусов несоразмерен со сроками современной повестки дня.

«Политические конфликты когда-нибудь уйдут в прошлое, а наше духовное и культурное единство останется – до тех пор, пока мы остаемся христианами, пока мы помним купель Крещения, которая нас породила», — отметил он.

Иларион также пояснил, что для празднования 1030-летия Крещения Руси был избран день памяти святого равноапостольного князя Владимира, поскольку до принятия христианства письменность на Руси не была развита, многие жители были неграмотными, и источников, по которым было бы можно установить точную дату Днепровского крещения киевлян, не осталось.

Напомним, праздничные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси начались в Киеве накануне. Как передавало Федеральное агентство новостей, на общенациональный праздник в столицу Украины съехались верующие не только из разных украинских районов, но и из России, Белоруссии, Донбасса, Приднестровья и Молдавии.