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Более 150 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна
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    Более 150 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна

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    Более 150 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна

    Москва, 28 июля. Более 150 внутренних авиарейсов отменили в Японии из-за приближающегося тайфуна «Джондари». Также стихия стала причиной частичной приостановки морского сообщения, передает в субботу телеканал NHK.

    Тайфуну «Джондари» присвоен 12 номер, он движется из Тихого океана на северо-запад. Ожидается, что к утру субботы тайфун достигнет японского побережья в районе префектуры Тиба. После этого, согласно прогнозу, «Джондари» изменит направление и ударит по региону Кансай.

    Сейчас в центре тайфуна давление достигает 965 гектопаскалей, скорость ветра — 40 метров в секунду, при порывах — до 55 метров в секунду. Как сообщают специалисты, за 24 часа на территории, где будет проходить тайфун, может выпасть до 400 миллиметров осадков.

    Напомним, в начале июля Японию накрыли ливни, которые привели к наводнению и сильным оползням. Жертвами стихии стали сотни человек.

    Автор: Василий Котов
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